Почти 57 миллионов рублей получили омичи после смерти своих родственников

С начала 2025 года 1 514 правопреемников получили средства пенсионных накоплений родственников от Отделения СФР по Омской области. Ведомство направило на эти цели более 56,6 миллионов рублей.
"Если человек уходит из жизни до назначения ему выплаты из средств пенсионных накоплений, то они могут быть выплачены его правопреемникам. Определить, кто унаследует пенсионные накопления, гражданин может заранее. Для этого необходимо подать заявление в Отделение СФР по Омской области в пользу конкретного человека или нескольких людей, определив долю каждого. Когда такого заявления нет, получить пенсионные накопления могут правопреемники первой очереди (дети, в том числе усыновленные, супруги, родители и усыновители) или второй очереди (братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки), — говорится в сообщении Омского отделения Социального фонда России.
Также в ведомстве отметили, что выплата носит заявительный характер. Для получения средств правопреемникам нужно обратиться до истечения 6 месяцев со дня смерти родственника в Отделение СФР по Омской области (если пенсионные накопления формировались в Социальном фонде), либо в негосударственный пенсионный фонд, если страховщиком был НПФ. Заявление можно направить в электронном виде через портал Госуслуг, при этом все необходимые документы должны быть заверены усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса. Если указанный срок пропущен, за его восстановлением необходимо обратиться в суд.