Почти 57 миллионов рублей получили омичи после смерти своих родственников

"Если человек уходит из жизни до назначения ему выплаты из средств пенсионных накоплений, то они могут быть выплачены его правопреемникам. Определить, кто унаследует пенсионные накопления, гражданин может заранее. Для этого необходимо подать заявление в Отделение СФР по Омской области в пользу конкретного человека или нескольких людей, определив долю каждого. Когда такого заявления нет, получить пенсионные накопления могут правопреемники первой очереди (дети, в том числе усыновленные, супруги, родители и усыновители) или второй очереди (братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки), — говорится в сообщении Омского отделения Социального фонда России.