Ричмонд
+10°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае перевозчик оставил без еды пассажиров задержанного рейса

В Хабаровском крае выявили нарушения в действиях авиакомпании после задержки рейса Советская Гавань — Южно-Сахалинск.

Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Проверка установила, что перевозчик не предоставил пассажирам горячее питание во время ожидания вылета. Нарушение выявили в ходе надзорных мероприятий и приема граждан, которые проходили в аэропорту в день инцидента.

Транспортный прокурор направил руководству авиакомпании представление. После его рассмотрения предприятие приняло меры для предотвращения подобных случаев, а одного из сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.

«По постановлению прокуратуры перевозчика наказали по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ за оказание услуг, не соответствующих установленным требованиям», — прокомментировала старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Красноярова.