В Хабаровском крае перевозчик оставил без еды пассажиров задержанного рейса

Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Проверка установила, что перевозчик не предоставил пассажирам горячее питание во время ожидания вылета. Нарушение выявили в ходе надзорных мероприятий и приема граждан, которые проходили в аэропорту в день инцидента.
Транспортный прокурор направил руководству авиакомпании представление. После его рассмотрения предприятие приняло меры для предотвращения подобных случаев, а одного из сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.
«По постановлению прокуратуры перевозчика наказали по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ за оказание услуг, не соответствующих установленным требованиям», — прокомментировала старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Красноярова.