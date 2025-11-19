В Тольятти нашли новый метод получения средств против рака и СПИДа

Профессор Голованов особо подчеркнул роль в исследованиях своего аспиранта Евгения Затынацкого и коллег из Уфимского института химии во главе с профессором Станиславом Грабовским, в содружестве с которыми велись исследования. «Самое ценное в том, что нам удалось получить чистые пиразолины в их первоначальном виде. Раньше их синтез был практически невозможен. Эти молекулы очень капризные: у них есть особо активное место — атом азота, который легко реагирует даже с воздухом и может испортить вещество. Поэтому, чтобы их изучать, химикам приходилось их временно “защищать”. При должных условиях это активное место пиразолина остается доступным для прикрепления к нему других частей, что крайне важно для создания новых соединений, следовательно, для разработки новых, более эффективных лекарств», — рассказал Затынацкий.