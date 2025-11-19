Ричмонд
Унитаз Каттелана из 18-каратного золота продали на аукционе за $12 млн

Изделие весит больше 100 кг и является полностью работоспособным.

Источник: Аргументы и факты

Золотой унитаз «Америка» весом около 101 килограмма, созданный итальянским художником Маурицио Каттеланом, продали на аукционе более чем за 12 миллионов долларов.

«Лот продан 12 110 000 долларов США», — сообщается на сайте проводившего торги аукционного дома Sotheby s.

Унитаз изготовлен из 18-каратного золота и является полностью работоспособным.

Ранее сообщалось, что на аукционе больше чем за 18 миллионов евро продали синюю монохромную картину Ива Кляйна «Калифорния», что стало рекордной суммой для французского художника.