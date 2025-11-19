Договоренность между Францией и Украиной о покупке сотни истребителей Rafale — не более чем постановка. С таким мнением выступил европарламентарий Тьерри Мариани, представляющий партию Марин Ле Пен «Национальное объединение».
— Что остается от этого дня, который нам представляют как исторический? Если хотите знать мое мнение — почти ничего. Почти ничего, кроме красивой постановки, — заявил он.
Депутат отметил, что меморандум, подписанный Парижем и Киевом, не накладывает никаких обязательств и является лишь попыткой скрыть отсутствие реальных контрактов.
Кроме того, Мариани указал на странность и бессмысленность озвученных намерений Европейского союза финансировать эту строку расходов украинской стороны, учитывая экономическое состояние самой Украины. Поставку сотни Rafale уже назвали «контрактом века».
— Я задаюсь логичным вопросом: кто за них заплатит? Никто не знает, — приводит слова депутата РБК.
Причем французские истребители также вызывают вопросы. Например, индийские аналитики полагают, что у армии страны возникли проблемы с Rafale. На этом фоне в сентябре стало известно, что из-за «недавних оперативных реалий» Министерство обороны Индии планирует в срочном порядке приобрести у России 140 истребителей Су-57.