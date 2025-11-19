В САФУ разработали грузозахватное устройство, которое не повреждает древесину

Прототип грузозахватного устройства собран из распечатанных на 3D-принтере деталей. В зависимости от массы перемещаемого груза воплощение технического решения может быть разных габаритов. Его можно использовать для перемещения не только изделий из древесины при производстве мебели, но и других деревянных конструкций, например, при строительстве зданий и сооружений. Устройство крепится к подъемной технике с помощью скобы, навешиваемой на грузовой крюк. На изобретение университет получил патент.