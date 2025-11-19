«УАЗ» сбил на «зебре» 18-летнюю девушку: пострадавшая госпитализирована

Вчера днем, 18 ноября, в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Как сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции, 33-летний водитель «УАЗ», двигаясь по улице Заки Валиди в сторону Аксакова, сбил человека на пешеходном переходе со светофором.
В результате ДТП 18-летняя девушка-пешеход получила различные травмы, ее госпитализировали в медицинское учреждение.
ГАИ напоминает пешеходам о необходимости быть бдительными и внимательными при переходе проезжей части. Сотрудники ведомства рекомендуют переходить дорогу только по пешеходным переходам, а в темное время суток носить световозвращающие элементы на одежде.
На пешеходных переходах без светофора следует выходить на проезжую часть только после оценки расстояния до приближающихся транспортных средств и их скорости, убедившись в своей безопасности.
ГАИ призывает всех участников дорожного движения к взаимной вежливости и строгому соблюдению правил дорожного движения.
