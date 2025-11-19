Ричмонд
Свердловским тренерам заплатят 1 миллион за переезд в малые города региона

В Свердловской области в 2026 году запустят программу «Земской тренер».

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области в 2026 году запустят программу «Земской тренер». Теперь работникам сферы физической культуры будут вполучать единовременную выплату в 1 миллион рублей, если они переедут в города региона с населением до 50 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своих социальных сетях.

— Программа будет востребована: уже сегодня под неё в 17 муниципалитетах открыты 37 вакансий: в Берёзовском, Карпинске, Рефтинском, Буланаше, Истоке и других территориях, — сообщил глава региона.

Для участия в программе специалист должен иметь профильное образование и заключить контракт на пять лет с полным рабочим днем. Кандидат может подать до трех заявок на замещение должностей, указанных в перечне вакантных в 2026 году.

В Свердловской области уже запущены подобные проекты, например «Земский учитель», «Земский доктор» и «Земский работник культуры».