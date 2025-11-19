Свердловским тренерам заплатят 1 миллион за переезд в малые города региона

В Свердловской области в 2026 году запустят программу «Земской тренер». Теперь работникам сферы физической культуры будут вполучать единовременную выплату в 1 миллион рублей, если они переедут в города региона с населением до 50 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своих социальных сетях.