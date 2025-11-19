Портрет кисти Климта продали на аукционе за рекордные 236 миллионов долларов

Картину австрийского художника Густава Климта «Портрет Элизабет Ледерер» продали на аукционе в США за рекордные 236,4 миллиона долларов. Об этом сообщили в аукционном доме Sotheby’s.
На полотне изображена дочь состоятельных меценатов Элизабет Ледерер. Она представлена в светло-голубом наряде с узорами.
В соцсети Х пресс-служба аукционного дома уточнила, что работа стала самым дорогим лотом в сегменте современного искусства за всю историю торгов.
Вместе с тем в стенах Sotheby’s за 12 миллионов долларов продали золотой унитаз авторства итальянского художника Маурицио Каттелана. Он весит более 100 килограммов и создан из 18-каратного золота. Каттелан создал два таких унитаза: один из них украли в 2019 году из экспозиции артиста в Британии.
В британском графстве Сомерсет аукционист Джон Снейп нашел на стене в старой дубильной мастерской картину известного нидерландского художника XVII века Виллема ван Одекеркена. На ней была изображена женщина за мытьем посуды.
Эксперты, исследующие творчество Пабло Пикассо, обнаружили на одной из его картин скрытый портрет неизвестной женщины. Известно, что работа была создана в 1903 году, и, по всей видимости, Пикассо закрыл первоначальное изображение.