Портрет кисти Климта продали на аукционе за рекордные 236 миллионов долларов

Вместе с тем в стенах Sotheby’s за 12 миллионов долларов продали золотой унитаз авторства итальянского художника Маурицио Каттелана. Он весит более 100 килограммов и создан из 18-каратного золота. Каттелан создал два таких унитаза: один из них украли в 2019 году из экспозиции артиста в Британии.