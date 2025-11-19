Россиян предупредили, что мошенники применяют ИИ в схемах по покупке авто

Мошенники применяют искусственный интеллект в схемах по покупке автомобилей, предупредили в УБК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Отмечается, что аферисты публикуют заманчивые предложения, обещая экономию на сборах или таможне, а также давят «ограниченным временем» и заставляют торопиться. Свои объявления они сопровождают фальшивыми документами и реалистичными изображениями автомобилей, которые на самом деле сгенерированы нейросетями. Главным каналом обмана становятся переписки в мессенджерах.
В связи с этим россиянам рекомендуют обращать внимание на детали. Не нужно поддаваться на срочность, следует взять паузу для проверки и консультации. Необходимо проверить VIN, сравнить с фотографиями и запросить историю автомобиля через официальные сервисы. Также будет не лишним запросить видеозвонок с демонстрацией ПТС и авто в реальном времени (на переднем плане VIN и номерной знак). Продавец должен предоставить оригиналы документов, нужно сверить данные, в частности ФИО владельца, VIN, серию/номер ПТС.
Не нужно переводить средства до момента личного осмотра и оформления по правилам, в частности через договор купли‑продажи и переоформление в ГИБДД.
Также следует провести обратный поиск по фото, так как изображения часто используются в других объявлениях.
Встречаться с продавцом следует в людных местах или в присутствии сотрудников сервиса/ГИБДД, а сделку проводить при свидетелях.
Также важно использовать безопасные способы расчета, такие как эскроу и оплата через банк с возможностью оспорить перевод.
Всю переписку и снимки документов следует сохранять, так как они пригодятся при жалобе в полицию или банку. А если возникли хоть малейшие сомнения, следует обратиться в банк, правоохранительные органы и сообщить площадке размещения объявления.
