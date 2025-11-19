ФК «Ростов» получил штраф за победную игру на выезде с «Сочи»

Матч между «Сочи» и «Ростовом» состоялся 8 ноября на стадионе Фишт. Гости одержали победу со счетом 0:1 благодаря голу Кирилла Щетинина. Победа позволила «Ростову» набрать 18 очков и занять 9-е место в турнирной таблице, в то время как «Сочи» остался на 15-й строчке с 8 очками.