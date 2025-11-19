Омские почтальоны активно включились в борьбу с телефонными мошенниками

Также сотрудники УФПС по омской области провели большое количество личных встреч с омскими пенсионерами. При общении с пожилыми омичами почтальоны предупреждали, что мошенники могут представляться сотрудниками различных учреждений или родственниками, попавшими в беду. Главное в такой ситуации сохранять спокойствие, как можно скорее прервать разговор и немедленно обратиться в правоохранительные органы.