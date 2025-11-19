Ричмонд
Омские почтальоны активно включились в борьбу с телефонными мошенниками

Сотрудники Почты России разнесли десятки тысяч информационных листовок и провели разъяснительные беседы с омскими пенсионерами.

Источник: Комсомольская правда

Почта России и прокуратура Омской области в течение октября проводили просветительскую работу среди пожилых жителей региона с целью защитить их от мошенников. Информацию о способах обмана получили 25 000 омских пенсионеров.

Прокуратура региона подготовила информационные листовки, предупреждающие омичей о распространенных схемах обмана, которые используют мошенники, чтобы выведать личные данные жителей региона. А омские почтальоны адресно доставили 25 000 таких листовок. Получателями стали пожилые люди главная целевая аудитория телефонных мошенников.

Также сотрудники УФПС по омской области провели большое количество личных встреч с омскими пенсионерами. При общении с пожилыми омичами почтальоны предупреждали, что мошенники могут представляться сотрудниками различных учреждений или родственниками, попавшими в беду. Главное в такой ситуации сохранять спокойствие, как можно скорее прервать разговор и немедленно обратиться в правоохранительные органы.