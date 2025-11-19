СМИ: Холдинг АГР вложит почти 90 миллиардов рублей в бывшие заводы GM и Volkswagen

Группа компаний АГР владеет заводами по производству автомобилей и двигателей в Калуге, а также двумя заводами в Санкт-Петербурге. Компания была официальным импортером и производителем автомобилей марки Volkswagen. Кроме того, «Автомобильный завод АГР» в Санкт-Петербурге является бывшим заводом Hyundai, который год назад уже запустил производство автомобилей под новым брендом Solaris.