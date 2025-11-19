СМИ: Холдинг АГР вложит почти 90 миллиардов рублей в бывшие заводы GM и Volkswagen

Холдинг «АГР» (AGR Automotive Group) намерен инвестировать 37,1 миллиарда рублей в локализацию производства автомобилей на бывших заводах General Motors (GM) в Санкт-Петербурге и 50,6 миллиарда рублей на заводе Volkswagen в Калужской области. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на ответ Минпромторга РФ на запрос группы депутатов Государственной думы РФ.
В документе, подписанном министром промышленности и торговли Антоном Алихановым, указано, что холдинг взял на себя обязательства по инвестициям в локализацию производства в рамках специальных инвестиционных контрактов.
Также сообщается, что новый собственник заводов уже вложил 10 миллиардов рублей в производство автомобилей марки Tenet в Калужской области и около семи миллиардов в завод в Шушарах, который фактически переоборудуется с нуля, передают «Ведомости».
Группа компаний АГР владеет заводами по производству автомобилей и двигателей в Калуге, а также двумя заводами в Санкт-Петербурге. Компания была официальным импортером и производителем автомобилей марки Volkswagen. Кроме того, «Автомобильный завод АГР» в Санкт-Петербурге является бывшим заводом Hyundai, который год назад уже запустил производство автомобилей под новым брендом Solaris.
Новый автомобильный бренд под названием Tenet был запущен в феврале 2025 года.