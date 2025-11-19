Омских мошенников могут посадить в тюрьму за поддельные царские монеты

В Омске прокурор запросил для двоих выходцев из Челябинской области по 3,5 года колонии. Фигурантов осудят за мошенничество с старинными монетами. Уголовное дело рассматривает Куйбышевский райсуд города, об этом рассказали в надзорном ведомстве 19 ноября.
По данным следствия, 31 января 2025 года злоумышленники предложили местному коллекционеру купить ценные монеты императорской России. Заявили, что нашли их якобы при раскопках на территории церкви. Мужчина поверил продавцам и перевел им 379 тысяч рублей.
Сразу после сделки покупатель обнаружил подделку и обратился в полицию. Преступников задержали по горячим следам. Они признали себя винными и возместили ущерб потерпевшему. По ходатайству следствия фальшивомонетчиков арестовали.
«На следующем судебном заседании 20 ноября подсудимым будет предоставлено право выступить с последним словом», — добавили в прокуратуре.
Ранее «КП Омск» сообщила, что троих мужчин осудят за незаконную рубку леса на 30 млн рублей.