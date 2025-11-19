Омских мошенников могут посадить в тюрьму за поддельные царские монеты

В Омске прокурор запросил для двоих выходцев из Челябинской области по 3,5 года колонии. Фигурантов осудят за мошенничество с старинными монетами. Уголовное дело рассматривает Куйбышевский райсуд города, об этом рассказали в надзорном ведомстве 19 ноября.