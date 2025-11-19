Зарплаты екатеринбургских лесничих вырастут почти на треть

С 1 января 2026 года сотрудникам Екатеринбургского лесничества поднимут зарплату на 30%. Примерная оплата труда водителям после повышения составит 70−80 тысяч рублей. Об этом сообщила директор департамента благоустройства мэрии Екатеринбурга Тамара Благодаткова на заседании гордумы.
— В этом году сотрудникам муниципального учреждения передали пожарный автомобиль. До конца года планируется приобрести еще две машины УАЗ, — сообщили в пресс-службе гордумы.
Также на заседании гордумы обсудили итоги весенне-летнего пожароопасного периода. В сравнении с прошлым годом, количество природных пожаров сократилось в 6 раз. Всего было зафиксировано 20 ландшафтных и один лесной пожар. За этот период специалисты провели 1200 рейдов в ходе которых выявили 85 нарушений требований противопожарного режима.