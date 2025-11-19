Зарплаты екатеринбургских лесничих вырастут почти на треть

Также на заседании гордумы обсудили итоги весенне-летнего пожароопасного периода. В сравнении с прошлым годом, количество природных пожаров сократилось в 6 раз. Всего было зафиксировано 20 ландшафтных и один лесной пожар. За этот период специалисты провели 1200 рейдов в ходе которых выявили 85 нарушений требований противопожарного режима.