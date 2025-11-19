Электричество частично отключилось в Октябрьском районе Иркутска

IrkutskMedia, 19 ноября. Аварийное отключение электричества произошло в Октябрьском районе Иркутска сегодня в 12.30. Как уточняют энергетики, без электроэнергии остаются улицы 4-я Советская, Аэрофлотская, Декабрьских Событий, Депутатская, Загоскина, Ипподромная, Канская, Красноказачья, Красноярская, Красных Мадьяр, Омулевского, Советская, Трилиссера.
В тг-канале «СВЕТ38» (18+) сообщается, что бригада «Южных электрических сетей» выехала на место для определения и устранения причины отключения. Ориентировочно, электроэнергию планируют вновь подать в дома в 17.00.
Ранее аварийное отключение электричества произошло в Шелехове. В тг-канале «СВЕТ38» (18+) сообщается, что электроснабжение было восстановлено в 12.30.