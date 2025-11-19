Мудрый Викторыч. Энергетику из Прикамья присвоили звание заслуженного

Писать хвалебные оды в честь людей, привыкших уже к госнаградам или почётным званиям, дежурно приуроченным к календарным датам, — дело лёгкое и приятное. Сложнее разобраться во внутренних мотивах и побуждениях человека, ни к каким призам и почестям до этого вовсе даже и не стремившегося. Такие товарищи обычно в момент вручения награды растерянно вертят её в руках, а на лицах у них недоумение: «А мне-то за что это, братцы? Я же просто так всегда живу. Свою работу работаю». Добавьте к этому ершистый характер, послужной список, который можно золотом по граниту высекать, глубокие знания, недюжинные организаторские способности в сочетании с сильной волей. Получится крайне неудобный для общения с прессой человек, такой как свежеиспечённый заслуженный энергетик Российской Федерации Леонид Викторович Шураков.