Мудрый Викторыч. Энергетику из Прикамья присвоили звание заслуженного

Писать хвалебные оды в честь людей, привыкших уже к госнаградам или почётным званиям, дежурно приуроченным к календарным датам, — дело лёгкое и приятное. Сложнее разобраться во внутренних мотивах и побуждениях человека, ни к каким призам и почестям до этого вовсе даже и не стремившегося. Такие товарищи обычно в момент вручения награды растерянно вертят её в руках, а на лицах у них недоумение: «А мне-то за что это, братцы? Я же просто так всегда живу. Свою работу работаю». Добавьте к этому ершистый характер, послужной список, который можно золотом по граниту высекать, глубокие знания, недюжинные организаторские способности в сочетании с сильной волей. Получится крайне неудобный для общения с прессой человек, такой как свежеиспечённый заслуженный энергетик Российской Федерации Леонид Викторович Шураков.
Сталь характера
«Ну, спрашивай, — говорит он и ехидно щурится. — Но помни: мой правильный ответ — пятьсот рублей. А неправильный — тысяча».
Поди тут разберись с таким. Но попробуем.
Пойдём по аналогии с неизолированным проводом, многие тысячи километров которого Леонид Шураков за свою карьеру энергетика перемерял, перемотал и смонтировал. С первого взгляда кажется он неразъёмным монолитом, но в проводе (по«839−2019») имеются витые токопроводящие алюминиевые жилы и стальной крепкий сердечник. Тот ещё характерец, одним словом.
Сталь характера Леонида Викторовича закаляли в родном шахтёрском Кизеле, где он родился, в Березниках, где он учился в училище № 47 (ныне политехнический техникум), на горно-обогатительной фабрике Третьего рудоуправления, где он трудился слесарем-электриком. Затем — в Советской армии (служил в Германии), на учёбе в Пермском Политехе и на первой инженерной должности в Березниковских электрических сетях. Обычный Curriculum Vitae (с лат. — «жизненный путь») простого советского специалиста.
Но вот неожиданный эпизод: 1988 год, советская контора «Загранэнергостроймонтаж» и место работы — провинция Кундуз, что в Демократической Республике Афганистан.
Обстановка на месте была сложной. На горных дорогах то и дело происходили взрывы, что сильно затрудняло логистику.
Леонид Шураков в должности старшего инженера руководил коллективом из шести советских энергетиков. В их зоне ответственности были подстанции 110/35/6 кВ, воздушные линии электропередачи, распредпункты… Вроде всё как обычно, но в воюющей стране. Электроэнергией в 1988 г. было обеспечено не более пятой части территории республики.
Отдельные участки ЛЭП и энергообъекты повреждались в ходе диверсий и требовали срочного восстановления. В хозяйстве Шуракова были в основном местные таджики. Переводчиков остро не хватало. Постепенно советские инженеры освоили небольшой словарный запас на фарси, что значительно облегчало рабочий процесс.
Местные жители понимали, что электричество — это не только свет, но и вода, тепло зимой, связь, поэтому старались защитить специалистов, учились у них и запрещали душманам минировать энергообъекты.
«Работать нам почти не мешали, — рассказывает Леонид Викторович. — Работа в Афганистане научила меня быстро принимать решения в сложной меняющейся обстановке, брать на себя ответственность за них, мотивировать персонал, находить общий язык с теми, кто и по-русски понимает с трудом».
Эти качества можно назвать сплавом уникального опыта с житейским здравым смыслом.
Передовые методы
Леонид Викторович посвятил работе в электросетевом комплексе более 37 лет. В должности начальника управления эксплуатации и технического обслуживания и ремонта проявил себя как компетентный, грамотный руководитель. Леонид Шураков внедрял передовые методы мониторинга электросетевого оборудования. Он — один из основных инициаторов и вдохновителей применения на электросетевых объектах малой беспилотной авиации тепловизионного контроля и приборов для проведения ультрафиолетовой инспекции.
«При его активном участии реализованы важные проекты по повышению надёжности электроснабжения потребителей в Березниковско-Соликамском промышленном узле, построены энергообъекты в разных районах Пермского края», — рассказали в пермском филиале «Россети Урал».
В наградном представлении указано, что Леонид Викторович ответственно подходит к работе с персоналом, осуществляет своевременный контроль за повышением квалификации подчинённых. За время работы он обучил 39 молодых энергетиков, из них шесть человек являются заместителями руководителей, руководителями подразделений производственных отделений.
Если учесть, что эти 39 человек взяли пример Леонида Викторовича в качестве образцового и буквально, как писал Маяковский, «Делают жизнь…» с него, то они воспитали для российской энергетики как минимум несколько десятков отличных и ценных специалистов. Своего рода — цепная реакция. Если применять её в мирных и созидательных целях, то штука весьма полезная.