БелАЗ с новогодними украшениями установят в этом месте в Минске

В Минске появится БелАЗ с новогодними украшениями.

Источник: Комсомольская правда

БелАЗ с новогодними украшениями установят в этом месте в Минске. Подробности приводит Sputnik.by со ссылкой на объявления о госзакупках.

Национальный выставочный центр «Белэкспо» разместил пробное объявление для изучения цен на рынке. В нем сказано про планы украсить карьерный самосвал БелАЗ, расположенный около международного выставочного центра, декоративной подсветкой. Вместе с тем планируется в кузове машины установить спиральную ель высотой десять метров.

