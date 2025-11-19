БелАЗ с новогодними украшениями установят в этом месте в Минске

Национальный выставочный центр «Белэкспо» разместил пробное объявление для изучения цен на рынке. В нем сказано про планы украсить карьерный самосвал БелАЗ, расположенный около международного выставочного центра, декоративной подсветкой. Вместе с тем планируется в кузове машины установить спиральную ель высотой десять метров.