«Заплати и спи спокойно!»: УФНС грозит штрафами нерадивым омским налогоплательщикам

УФНС России по Омской области напоминает, что 1 декабря 2025 года истекает срок для своевременной уплаты гражданами транспортного и земельного налогов, налога на имущество физических лиц за 2024 год. Тех, кто опоздает, ждет карательная мера: ежедневное начисление пеней.
«Если налогоплательщик не оплатит налоги вовремя — до 1 декабря 2025 года, то уже со 2 декабря задолженность будет расти ежедневно за счет начисления пеней», — пугают омичей омские налоговики.
Оплатить налоги можно с помощью сервисов «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», «Уплата налогов и пошлин», через мобильное приложение «Налоги ФЛ», через личный кабинет на Едином портале государственных услуг, а также по QR- или штрих-коду платежа, указанного в налоговом уведомлении, в отделениях банков или на почте.
Также в ведомстве рассказали о решении еще одной, распространенной проблемы: в случае неполучения гражданином до настоящего времени налогового уведомления, он может обратиться за получением дубликата уведомления в любую налоговую инспекцию, уполномоченный МФЦ или направить соответствующее заявление через сервисы ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или сервис «Обратиться в ФНС России».