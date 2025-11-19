«Заплати и спи спокойно!»: УФНС грозит штрафами нерадивым омским налогоплательщикам

Также в ведомстве рассказали о решении еще одной, распространенной проблемы: в случае неполучения гражданином до настоящего времени налогового уведомления, он может обратиться за получением дубликата уведомления в любую налоговую инспекцию, уполномоченный МФЦ или направить соответствующее заявление через сервисы ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или сервис «Обратиться в ФНС России».