Главные новости к утру 19 ноября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 19 ноября 2025.
СМИ узнали о работе США и России над новым планом по Украине
Команда Белого дома проводит консультации с российскими представителями, чтобы выработать новый план по урегулированию украинского кризиса. Эту информацию Axios подтвердили американские и российские чиновники. План состоит из 28 пунктов, которые определяют условия перемирия, гарантии безопасности Киева и Европы и будущие отношения США и РФ.
ВСУ атаковали Воронеж ракетами ATACMS производства США
Министр армии США после визита в Киев отправится в Москву
Министр армии США Дэниэл Дрисколл после переговоров на Украине отправится с рабочим визитом в Россию, пишет Wall Street Journal. Предполагается, что на встрече с американской делегацией в Киеве будет присутствовать Владимир Зеленский. В Москве представители Белого дома встретятся с высокопоставленными чиновниками.
Встреча Уиткоффа и Ермака отменена из-за коррупционного скандала
Переговоры спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и главы офиса украинского президента Андрея Ермака 19 ноября не состоятся. Встречу отменили после того, как на Украине разгорелся коррупционный скандал. 19 ноября Уиткофф должен прилететь в Турцию, где планировал принять участие в переговорах с Зеленским.