Главные новости к утру 19 ноября 2025 года

Последние новости за сегодня — 19 ноября 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 19 ноября 2025.

СМИ узнали о работе США и России над новым планом по Украине

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

Команда Белого дома проводит консультации с российскими представителями, чтобы выработать новый план по урегулированию украинского кризиса. Эту информацию Axios подтвердили американские и российские чиновники. План состоит из 28 пунктов, которые определяют условия перемирия, гарантии безопасности Киева и Европы и будущие отношения США и РФ.

ВСУ атаковали Воронеж ракетами ATACMS производства США

В ночь на 19 ноября средства ПВО сбили и нейтрализовали 65 дронов ВСУ над акваториями Черного и Азовского морей, а также над Краснодарским краем, Белгородской, Брянской и Воронежской областями. Воронеж украинская армия также атаковала ракетами ATACMS производства США. Четыре ракеты были уничтожены.

Министр армии США после визита в Киев отправится в Москву

Министр армии США Дэниэл Дрисколл после переговоров на Украине отправится с рабочим визитом в Россию, пишет Wall Street Journal. Предполагается, что на встрече с американской делегацией в Киеве будет присутствовать Владимир Зеленский. В Москве представители Белого дома встретятся с высокопоставленными чиновниками.

Встреча Уиткоффа и Ермака отменена из-за коррупционного скандала

Переговоры спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и главы офиса украинского президента Андрея Ермака 19 ноября не состоятся. Встречу отменили после того, как на Украине разгорелся коррупционный скандал. 19 ноября Уиткофф должен прилететь в Турцию, где планировал принять участие в переговорах с Зеленским.

США стали главным стратегическим партнером Саудовской Аравии

Саудовская Аравия подписала с США соглашение о стратегической обороне. Эр-Рияд закупит у Вашингтона современное вооружение и предоставит преференции американским оборонным предприятиям на территории королевства. Саудовская Аравия получит статус основного союзника США вне НАТО.