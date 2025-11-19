Главные новости к утру 19 ноября 2025 года

В ночь на 19 ноября средства ПВО сбили и нейтрализовали 65 дронов ВСУ над акваториями Черного и Азовского морей, а также над Краснодарским краем, Белгородской, Брянской и Воронежской областями. Воронеж украинская армия также атаковала ракетами ATACMS производства США. Четыре ракеты были уничтожены.