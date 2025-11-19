Ричмонд
В башкирском селе объявили карантин: там обнаружили опасную болезнь

В Башкирии ввели карантин по бешенству в селе Ильтебаново.

Источник: Комсомольская правда

В Учалинском районе Башкирии ввели карантин по бешенству животных. Соответствующий указ главы республики Радия Хабирова был опубликован на портале правовой информации региона.

Очаг заболевания возник в селе Ильтебаново в переулке Зяби. Здесь запрещено лечение больных восприимчивых животных, а также посещение территории, за исключением специалистов и проживающих на участке. Помимо этого, запрещается снятие шкур с трупов восприимчивых животных и ввоз и вывоз невакцинированных животных.

Еще власти запретили на территории проведение массовых мероприятий, включая те, что подразумевают скопление и перемещение животных.

