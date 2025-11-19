Для пассажиров задержанных рейсов прокуроры устроили прием в омском аэропорту

19 ноября транспортная прокуратура организовала выездной прием граждан в аэропорту Омск-Центральный имени Д. М. Карбышева. Причиной стали массовые задержки рейсов из-за неблагоприятных погодных условий.
Туман в районе воздушной гавани нарушил расписание вылетов компаний «Аэрофлот», «Ютейр», «Икар», «Казах Эйр» и «Северный Ветер». Задержки коснулись рейсов в Москву, Казань, Санкт-Петербург, а также в Астану и Шарм-эль-Шейх.
Работа мобильной приемной прокуратуры стартовала на первом этаже аэровокзала в 11 часов утра.
«Осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса», — пояснили в ведомстве.
Граждане, чьи права нарушены, также могут обратиться к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону +7 (913) 921−7000.
