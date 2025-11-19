СМИ: Автомобиль Михаила Ефремова, в котором он попал в ДТП, выставили на продажу

Автомобиль актера Михаила Ефремова, в котором он попал в ДТП, выставили на продажу в Белгородской области за пять миллионов рублей.
Как пишет Mash, внедорожник продала жена актера Софья Кругликова еще после аварии в 2020 году: тогда машину ушла меньше чем за миллион рублей. Далее автомобиль продали нынешнему владельцу за два миллиона. Новый водитель отдал машину мастерам, которые восстановили ее после аварии.
Новый хозяин прокатался на машине три года, однако недавно в его дом прилетел украинский беспилотник. Мужчина продает автомобиль для того, чтобы на вырученные деньги восстановить жилье, уточняется в публикации.
В начале сентября стало известно, что Ефремов официально расторг брак с Софьей Кругликовой после 23 лет совместной жизни. При этом пара прекратила отношения за несколько месяцев до этого.
Ранее в СМИ появилась информация, что Михаил Ефремов вернется на театральную сцену раньше запланированного срока — в декабре вместо февраля, чтобы воспользоваться предновогодним ажиотажем. Артист исполнит главную роль в спектакле «Без свидетелей».