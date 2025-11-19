СМИ: Автомобиль Михаила Ефремова, в котором он попал в ДТП, выставили на продажу

Как пишет Mash, внедорожник продала жена актера Софья Кругликова еще после аварии в 2020 году: тогда машину ушла меньше чем за миллион рублей. Далее автомобиль продали нынешнему владельцу за два миллиона. Новый водитель отдал машину мастерам, которые восстановили ее после аварии.