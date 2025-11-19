Ричмонд
В Сети показали кадры с провалившейся в средневековый склеп лошадью

В Астраханской области лошадь провалилась в средневековый склеп. Об этом рассказали в Telegram-канале «Астраханская археология».

В Астраханской области лошадь провалилась в средневековый склеп. Об этом рассказали в Telegram-канале «Астраханская археология».

— Передняя нога провалилась, я слетел с лошади на землю. Назад оглянулся, лошадь уходит вниз, задняя нога все дальше уходит в глубину. Может, археологам надо сказать, — рассказал всадник, который ехал верхом в момент провала.

По информации специалистов, лошадь случайно наткнулась на средневековый склеп, относящийся к XV-XVI векам. Археологи отметили, что это был «достаточно распространенный объект» того времени, предназначенный для захоронения одного или нескольких человек.

Пострадавшей лошади помогли выбраться из образовавшейся ямы, с животным все в порядке. Сам склеп уже был изучен, поэтому его снова засыпали, говорится в публикации.

О произошедшем стало известно 18 ноября. Инцидент произошел в Селитренном городище. В склепе находились небольшие ниши и захоронения по исламским традициям.

До этого в Челябинской области археологи случайно обнаружили уникальные захоронения возрастом более пяти тысяч лет. Ученые нашли две могильные ямы с тремя погребениями энеолитической эпохи. За сто лет исследований это лишь девятая подобная находка на Южном Урале.