Санслужба пришла с проверкой в детский центр в Минске после видео с тараканами. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».
Жительница Минска в TikTok сообщила, что заметила таракана в детском развлекательном центре «Карамелька», расположенном на улице Петра Мстиславца, 11.
— Я не знаю, где беда на фудкорте или это из Green тараканы бегут на батутах прыгать. Это, конечно, какая-то жесть, — отметила минчанка.
Видео за три дня набрало более 40 000 просмотров. Большинство пользователей согласились с мнением о том, что главное — это не принести домой таких «соседей». На видео отреагировали специалисты центра гигиены и эпидемиологии Первомайского района и пришли в детский центр с проверкой.
«Насекомых на момент обследования не обнаружено, однако установлены иные нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства», — уточнили в организации.
И добавили, что был начат административный процесс в отношении ответственного должностного лица.
