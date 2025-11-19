Санслужба пришла с проверкой в детский центр в Минске после видео с тараканами

Видео за три дня набрало более 40 000 просмотров. Большинство пользователей согласились с мнением о том, что главное — это не принести домой таких «соседей». На видео отреагировали специалисты центра гигиены и эпидемиологии Первомайского района и пришли в детский центр с проверкой.