Ричмонд
+10°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Санслужба пришла с проверкой в детский центр в Минске после видео с тараканами

Санслужба проверила минский детский центр после видео с тараканами.

Источник: Комсомольская правда

Санслужба пришла с проверкой в детский центр в Минске после видео с тараканами. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».

Жительница Минска в TikTok сообщила, что заметила таракана в детском развлекательном центре «Карамелька», расположенном на улице Петра Мстиславца, 11.

— Я не знаю, где беда на фудкорте или это из Green тараканы бегут на батутах прыгать. Это, конечно, какая-то жесть, — отметила минчанка.

Видео за три дня набрало более 40 000 просмотров. Большинство пользователей согласились с мнением о том, что главное — это не принести домой таких «соседей». На видео отреагировали специалисты центра гигиены и эпидемиологии Первомайского района и пришли в детский центр с проверкой.

«Насекомых на момент обследования не обнаружено, однако установлены иные нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства», — уточнили в организации.

И добавили, что был начат административный процесс в отношении ответственного должностного лица.

Тем временен санстанция временно закрыла популярный фастфуд в Минске.

Кстати, гомельчанка получила через суд более 300 рублей, отравившись чипсами из магазина.

Ранее Нацбанк сказал белорусам, на какой карте нельзя хранить значительную сумму денег.