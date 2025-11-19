Shot: Надежда Кадышева стала самой дорогой российской певицей

Ранее стало известно, что группа «Тату» вновь воссоединилась для выступлений на корпоративных мероприятиях. Лена Катина и Юля Волкова принимают заказы на частные номера, исполняя свои композиции как вместе, так и по отдельности. За совместное выступление они требуют 15 миллионов рублей. При этом Катина берет за сольные номера 1,1 миллиона рублей, а Волкова имеет более высокие запросы — 1,2 миллиона рублей за корпоратив.