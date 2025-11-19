Ричмонд
Shot: Надежда Кадышева стала самой дорогой российской певицей

Самой дорогой российской певицей стала Надежда Кадышева. Как пишет Shot, 40-минутное выступление артистки теперь обходится в 25 миллионов рублей.

Отмечается, что выступления артистки становятся все дороже: концертный график забит до января, а ценники на корпоративы с участием Кадышевой растут.

Ранее Надежда Кадышева брала за выступление 1,5 миллиона рублей: все изменилось, когда в Сети резко начали вируситься ее композиции. При этом до этого рекорд по самому дорогому концерту среди российских артисток держала Ирина Аллегрова — ее выступление стоило 16,5 миллиона рублей, уточняется в публикации.

Ранее стало известно, что группа «Тату» вновь воссоединилась для выступлений на корпоративных мероприятиях. Лена Катина и Юля Волкова принимают заказы на частные номера, исполняя свои композиции как вместе, так и по отдельности. За совместное выступление они требуют 15 миллионов рублей. При этом Катина берет за сольные номера 1,1 миллиона рублей, а Волкова имеет более высокие запросы — 1,2 миллиона рублей за корпоратив.