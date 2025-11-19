В Пермском крае снесут аварийное здание Детской школы искусств

В Пермском округе приняли решение снести здание Детской школы искусств. Причину пояснила глава окружной администрации Ольга Андрианова.
Здание Детской школы искусств в Култаево находится в аварийном состоянии. Власти округа в целях обеспечения безопасности приняли решение его снести. По словам Ольги Андриановой, проводить очередной капитальный ремонт непригодного для эксплуатации здания и заводить в него детей было бы безответственно.
«Занятия творческих коллективов школы не останавливаются и продолжают проходить в Култаевской школе. Администрация округа ведет работу над проектом нового, современного здания для школы искусств. Снос старого — это первый, необходимый шаг в этом процессе, открывающий путь к созданию достойных условий для художественного образования», — отметила глава округа.
Ольга Андрианова поставила решение вопроса на личный контроль.