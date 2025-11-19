В Пермском крае снесут аварийное здание Детской школы искусств

Здание Детской школы искусств в Култаево находится в аварийном состоянии. Власти округа в целях обеспечения безопасности приняли решение его снести. По словам Ольги Андриановой, проводить очередной капитальный ремонт непригодного для эксплуатации здания и заводить в него детей было бы безответственно.