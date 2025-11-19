Время открытий: как молодые ученые разрабатывают инновационные проекты

Российские исследователи во все времена вносили существенный вклад в развитие мировой науки, а сегодня продолжают осваивать новые сферы, создают передовые технологии и инновации. Свой профессиональный праздник они отмечают 19 ноября. Эта дата была установлена в 2021 году в память о великом русском ученом, основателе Московского государственного университета Михаиле Васильевиче Ломоносове.
Сегодня в 23 регионах России для подготовки квалифицированных кадров в вузах открыто 50 передовых инженерных школ. К 2030 году их число планируется увеличить до 100. Эти структуры оснащены современными лабораториями, инжиниринговыми центрами и опытными производственными полигонами при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети».
Рассказываем, как в вузах формируют комфортную исследовательскую среду.
Важно не бояться экспериментов.
В 70 регионах страны сегодня открыто 940 современных молодежных лабораторий. Команды исследователей в возрасте до 39 лет под руководством опытных наставников работают над инновационными проектами в самых разных областях — от медицины до робототехники.
В НИИ клинической и экспериментальной лимфологии города Новосибирска работает кандидат биологических наук Маргарита Кобякова. Она возглавляет молодежную лабораторию фармакологического моделирования и скрининга биоактивных молекул. Вместе с коллегами Маргарита и занимается актуальными проблемами онкологии и иммунологии. Ее кандидатская диссертация была посвящена изучению устойчивости опухолевых клеток. А сегодня молодая ученая занимается разработкой персонализированных подходов к терапии аутоиммунных заболеваний. В частности, она искусственно создает больные ткани или органы, на которых проводится тестирование медикаментов.
Молодежная лаборатория, которой руководит Маргарита, ведет исследования в двух основных направлениях. В рамках первого специалисты с помощью генной инженерии обучают иммунные клетки человека точно распознавать и уничтожать именно вредные элементы, которые вызывают аутоиммунное заболевание. По второму направлению работы исследователи создают генно-инженерный препарат на основе особого сигнального белка, который избирательно действует на причину болезни, не затрагивая здоровые ткани. Отметим, что эти проекты ведутся в сотрудничестве с врачами-ревматологами и пациентами клиники при институте.
Помимо исследования, Маргарита руководит студенческими проектами, организует прохождение практики для будущих исследователей. Школьники под ее руководством побеждают на престижных научных конкурсах.
«Наставничество — это создание среды, в которой молодые ученые развивают критическое мышление и не боятся экспериментировать. Я стремлюсь создать атмосферу сотрудничества, где каждый чувствует себя значимым участником большого проекта. Быть настоящим наставником — это значит помочь молодому ученому найти свое место в науке и понять, что неудачи — это ценный источник знаний на пути к открытиям», — уверена Маргарита Кобякова.
Новая модель образования.
Директор передовой инженерной школы (ПИШ) Санкт-Петербургского государственного морского университета Олег Тимофеев считает, что возглавляемое им учебное заведение — это принципиально новая модель образования.
«Главное — не количество выпускников, а их качество. Мы готовим специалистов для отечественного судостроения. Наша задача — учить студентов на опережение. Давать знания, которые сейчас и в ближайшем будущем будут востребованы в промышленности», — говорит профессор Тимофеев.
Его профессиональный путь и научные достижения неразрывно связаны с решением сложнейших задач в области освоения Мирового океана. Ученый принимал участие в 180 проектах в сфере судостроения, судоходства и морской техники, которые были реализованы в тесном сотрудничестве с ведущими российскими и зарубежными партнерами. Совместная работа ведется с коллегами из Финляндии, Германии, Южной Кореи, Китая, США, Великобритании, Швеции, Норвегии и Японии. На счету команды Тимофеева более полутора десятков экспедиций в Арктику и испытаний судов в условиях реальной эксплуатации.
У Олега Тимофеева более 150 научных публикаций, в числе которых две монографии, два учебника и два учебных пособия. Он подготовил четырех кандидатов наук, неоднократно отмечен государственными и отраслевыми наградами.
Арктика и робототехника.
В Омском государственном педагогическом университете (ОмГПУ) работает региональный центр «Сириус-55». Одаренные школьники приходят туда, чтобы получить новые знания и навыки под руководством докторов и кандидатов наук. Такие центры, как и система дополнительного образования, развиваются по нацпроекту «Молодежь и дети».
Кандидат географических наук Ольга Комарова — доцент кафедры географии и методики обучения географии ОмГПУ. Преподаватель с 23-летним стажем активно участвует в различных образовательных мероприятиях. Например, она была председателем региональной предметной комиссии по географии, председателем и заместителем председателя жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии в 2024 и 2025 годах, проводила профильные смены для школьников.
«В “Сириус-55” мы реализовывали такие программы, связанные с географией, как “Олимпиадная география”, “Географическое краеведение”, “География за страницами школьного учебника”. 17 ноября ждем ребят на смену “География за страницами школьного учебника. Освоение Арктики и Мирового океана”. При организации занятий мы используем игровые и интерактивные техники, знакомим ребят с современными способами изучения Земли», — рассказала Ольга Комарова.
В этом году в университете для ребят из «Сириус-55» проводят образовательные программы по математике, физике, обществознанию, МХК, иностранным и русскому языкам, робототехнике и управлению беспилотными авиационными системами. В организации занятий привлекают и студентов ОмГПУ. Для будущих педагогов это отличная практика и ценный опыт взаимодействия со школьниками. Некоторые студенты заключили договоры о целевом обучении — они осваивают перспективную специальность, получают стипендию, а затем будут гарантированно трудоустроены. Работодателям это дает уверенность в том, что через несколько лет к ним придут работать молодые квалифицированные специалисты.
Еще один опытный преподаватель, участвующий в организации профильных смен для ребят из «Сириус-55», — директор педагогического технопарка «Кванториум» имени академика М. П. Лапчика Виктория Басгаль. Ее педагогический стаж — 22 года. Помимо работы со студентами ОмГПУ и активной научной работы, Виктория Викторовна проводит мастер-классы, курсы повышения квалификации для работников организаций дошкольного, школьного и дополнительного образования.
«Самым важным в своей профессии считаю возможность делиться опытом с детьми и взрослыми, раскрывать для них мир техники, делать его понятнее и проще, помогать простраивать взаимосвязи, развиваться, исследовать, открывать что-то новое», — говорит Виктория Басгаль.
Одно из ключевых направлений деятельности Виктории — робототехника. С 2016 года она разрабатывает программы дополнительного образования для детей в возрасте от 5 до 16 лет, организует РобоКвесты, робототехнические летние смены, готовит ребят к участию в соревнованиях, олимпиадах, конкурсах технической направленности. Еще талантливый преподаватель составляет задания школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников, судит и оценивает профильные конкурсы.
А мы напоминаем, что национальный проект «Молодежь и дети» направлен на создание условий для раскрытия потенциала молодежи, ее самореализации и формирования высоконравственного и ответственного гражданина. Нацпроект объединяет в себе амбициозные цели, связанные с воспитанием будущих лидеров и созданием возможностей для гармоничного развития подрастающего поколения.