Время открытий: как молодые ученые разрабатывают инновационные проекты

В этом году в университете для ребят из «Сириус-55» проводят образовательные программы по математике, физике, обществознанию, МХК, иностранным и русскому языкам, робототехнике и управлению беспилотными авиационными системами. В организации занятий привлекают и студентов ОмГПУ. Для будущих педагогов это отличная практика и ценный опыт взаимодействия со школьниками. Некоторые студенты заключили договоры о целевом обучении — они осваивают перспективную специальность, получают стипендию, а затем будут гарантированно трудоустроены. Работодателям это дает уверенность в том, что через несколько лет к ним придут работать молодые квалифицированные специалисты.