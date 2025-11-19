На улице уныло, в домах темно: Жители Кишинева останутся без света на целый день — сообщаем адреса

В двух столичных секторах в среду, 19 ноября, запланированы отключения электричества. Публикуем список адресов.
Буюканы:
В. Лупу, 55, 59, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4 — с 09:00 до 16:30.
Корнулуй, 3, 3/1, 3/2, 3/3, ¾, ⅗, 5, 5/1, 5/4, 8, Гиочеилор, 9, Топорашилор, 1A — с 11:00 до 16:30.
Алба-Юлия, 5, A. Маринеску, 1−11, 2−16, 16/1, 26A, Флорешть, 1−17, 6−20A, Инешть, 2, 4, 6, 6A, И. Л. Караджале, 29−33, 33A, 30−32, Перилор, 2B, Спикулуй, 104, 106, 108 — с 09:00 до 17:00.
Центр:
Шт. чел Маре, 12 — с 09:10 до 16:15.
Яловень, 100, 100/2, 102, 102/1, 102/3, 104 — с 10:00 до 17:00.
Измаил, 96/1 — с 09:30 до 17:00.
