Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове старинный Дом Врангеля продают за 57 миллионов рублей

В донской столице ищут покупателей для особняка Врангелей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове продается историческое здание — Дом Врангеля. Соответствующее объявление размещено на популярной интернет-площадке.

Здание было построено в 1885 году по проекту архитектора Н. А. Дорошенко. В конце XIX века особняк принадлежал семье Николая Врангеля — известного предпринимателя, ученого и коллекционера антиквариата. В этом доме провел детские и юношеские годы один из главных руководителей Белого движения Петр Врангель.

Авторы объявления подчеркивают, что в объект культурного наследия вложено много средств. Во время реставрации в нем заменили лепнину, кровлю, окна, двери, батареи. В помещениях установлены кондиционеры, видеонаблюдение, охранная сигнализация. Дом подключен ко всем коммуникациям.

Здание площадью 360 квадратных предлагают купить за 57 миллионов рублей.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.