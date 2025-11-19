В Ростове старинный Дом Врангеля продают за 57 миллионов рублей

Здание было построено в 1885 году по проекту архитектора Н. А. Дорошенко. В конце XIX века особняк принадлежал семье Николая Врангеля — известного предпринимателя, ученого и коллекционера антиквариата. В этом доме провел детские и юношеские годы один из главных руководителей Белого движения Петр Врангель.