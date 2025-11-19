В Ростове старинный Дом Врангеля продают за 57 миллионов рублей

В Ростове продается историческое здание — Дом Врангеля. Соответствующее объявление размещено на популярной интернет-площадке.
Здание было построено в 1885 году по проекту архитектора Н. А. Дорошенко. В конце XIX века особняк принадлежал семье Николая Врангеля — известного предпринимателя, ученого и коллекционера антиквариата. В этом доме провел детские и юношеские годы один из главных руководителей Белого движения Петр Врангель.
Авторы объявления подчеркивают, что в объект культурного наследия вложено много средств. Во время реставрации в нем заменили лепнину, кровлю, окна, двери, батареи. В помещениях установлены кондиционеры, видеонаблюдение, охранная сигнализация. Дом подключен ко всем коммуникациям.
Здание площадью 360 квадратных предлагают купить за 57 миллионов рублей.
