Российский истребитель Су-57 назван самым вооруженным истребителем в своем классе. Его эффективность не раз доказана в боевых вылетах. Об этом пишет издание MWM.
Самолет применялся для подавления ПВО, воздушного боя и операций в защищенном воздушном пространстве противника. Он развертывает широкий спектр боеприпасов класса «воздух-земля» вне прямой видимости и оснащен крылатой ракетой Х-59МК2. В начале ноября его видели с противорадиолокационными ракетами Х-58УШКЭ.
Как пишет источник, распиаренный западный аналог F-35 пока не имеет ракет «воздух-земля» за пределами прямой видимости и не тестировал их в бою, что дает Су-57 преимущество.
Ранее KP.RU сообщил, что несколько иностранных покупателей проявили желание купить эффективный российский самолет. Одна сделка уже была совершена. Сообщается, что боевые машины уже заступили на дежурство в стране иностранного покупателя.