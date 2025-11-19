Рияд-2025: узбекистанцы завоевали еще 13 наград

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Узбекистанцы завершили очередной соревновательный день Исламиады-2025 с 13 медалями, сообщает пресс-служба НОК.
«Делегация Узбекистана успешно провела еще один соревновательный день на VI Играх исламской солидарности. По итогам выступлений спортсмены завоевали 4 золотые, 4 серебряные и 5 бронзовых медалей», — говорится в сообщении.
Победители.
Золото.
Алишер Ганиев (греко-римская борьба, до 60 кг).
Иброхим Махкамов (легкая атлетика, тройной прыжок).
Амир Нагаев (легкая атлетика, прыжок в высоту).
Нодир Норбоев (легкая атлетика, десятиборье).
Серебро.
Ёркинбек Одилов (пара легкая атлетика, метание диска).
Ильяс Молина (фехтование, рапира).
Севара Рахимова (фехтование, шпага).
Захириддин Шокиров (легкая атлетика, десятиборье).
Бронза.
Айтжан Халмаханов (греко-римская борьба, до 67 кг).
Абдулло Алиев (греко-римская борьба, до 77 кг).
Радмир Семенеев (фехтование, рапира).
Шахзода Эгамбердиева (фехтование, шпага).
Заринахон Носиржонова (легкая атлетика, метание молота).
Днем ранее делегация республики завоевала такое же количество медалей.
Сегодня представители Узбекистана выступят в состязаниях по легкой атлетике, пара легкой атлетике, спортивной борьбе, фехтованию и гандболу.
VI Игры Исламской солидарности проходят в Эр-Рияде с 7 по 21 ноября. В 24 видах спорта соревнуются 3 500 спортсменов из 57 стран-членов Федерации исламских игр солидарности (ISSA), входящей в Организацию исламского сотрудничества.