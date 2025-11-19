Власти отреагировали на обращение минчан из-за горы мусора возле дома. Подробности озвучили в пресс-службе Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.
В ведомство поступило сообщение от минчан из-за несанкционированного размещения отходов производства на территории, которая прилегает к жилому дому на № 5 по улице Олешева. Сотрудники ведомстве вместе с главой Александром Драгуном выехали на место, где документально зафиксировали факт, указанный в обращении.
В пресс-службе уточнили, что в отношении виновного лица будут применены меры административного воздействия.
«Кроме этого, за засорение отходами окружающей среды предусмотрено возмещение виновным лицом вреда, причиненного окружающей среде», — заявили в ведомстве.
Вместе с тем представитель юридического лица (собственник отходов) заверил, что в ближайшее время все будет убрано и территорию приведут в надлежащее состояние.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на стихийные свалки под Минском: «Чего там только нет: старые холодильники, стекло, бытовой мусор».
Тем временем санслужба пришла с проверкой в детский центр в Минске после видео с тараканами.
Кроме того, ЖХК сказало, что на каждого белоруса приходится 433 килограммов мусора в год.