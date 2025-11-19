В Свердловской области вновь отключат телевидение и радио

Так, 19 ноября в поселке Азанка Тавдинского городского округа с 9 утра до 17 вечера не будут работать РТРС-1, РТРС-2, Радио России и радио «Воскресение». Также в этот день с временными отключениями столкнутся жители Ирбита, села Кончевское и поселка Шаля.