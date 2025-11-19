В Свердловской области вновь отключат телевидение и радио

Жители некоторых населенных пунктов Свердловской области столкнутся с временными перерывами в трансляции теле- и радиовещания. В это время на станциях будут проходить профилактические работы. Информация об этом размещена на сайте цифрового эфирного телевидения.
Так, 19 ноября в поселке Азанка Тавдинского городского округа с 9 утра до 17 вечера не будут работать РТРС-1, РТРС-2, Радио России и радио «Воскресение». Также в этот день с временными отключениями столкнутся жители Ирбита, села Кончевское и поселка Шаля.
20 ноября временные отключения теле- и радиовещания пройдут в Екатеринбурге, поселках Калачик и Самоцвет, селе Липчинское и деревне Савиново. 21 ноября перебои в эфире телевидения и радио возникнут у жителей Качканара, Туринска и поселка Верхние Серги.