В России начали испытания алмазоподобного покрытия для стентов

Ученые приступили к испытаниям, поместив один из образцов с новым покрытием в аорту кролика, который стал модельным животным для исследований. В НМИЦ впервые решили использовать для испытания покрытий кроликов. По словам Жулькова, выбор связан с тем, что взрослые особи этих млекопитающих почти не изменяются в размерах в течение жизни. «Наша работа еще и разработать технику щадящую и не травматичную», — подчеркнул хирург.