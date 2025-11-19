Ричмонд
«Для похода в туалет есть перемена»: министр образования Нижегородской области ответил Мизулиной

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноября, ФедералПресс. Министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков высказался по теме, следует ли разрешать школьникам выходить в туалет на перемене. По его словам, запрета на это быть не может. При этом он назвал нестандартной ситуацией, когда ученик выходит в туалет на уроке.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Запрещать ученику выходить в туалет на уроке — это действительно унижение человеческого достоинства! Не думаю, что подобная норма есть в уставе школы или правилах внутреннего распорядка. Если ученику нужно решить возникшую потребность, то все мысли будут об этом, а не о теме урока или объяснении учителя. Что же это за качество образования?» — написал Пучков в своем аккаунте в мессенджере MAX.

Однако, продолжил министр, урок на то и урок, что ученик должен на нем присутствовать, и это обязательное условие.

«Поэтому выход и отсутствие школьника на уроке — это нестандартная ситуация для образовательного процесса и учителя. Ведь учитель и школа несут ответственность за ребенка, когда он находится на территории образовательной организации. Что, если в этот момент ребенок получит травму? Или что-то сломает?» — задался вопросом глава нижегородского минобрнауки.

Затем он прокомментировал конкретную ситуацию в школе поселка Возрождение (Княгинский район). Глава глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала в своем телеграм-канале сообщение жительницы поселка, которая посетовала на то, что местных учеников с этого года не выпускают в туалет на уроке, а во время перемены учащиеся сидят в классе и им якобы не разрешают выйти в коридор. По словам Михаила Пучкова, как раз 18 ноября во время уроков в этой школе вырвали кран в туалете.

«Я хорошо знаю эту школу, был в ней лично несколько раз, так как она прошла полный комплексный капремонт. Я заезжал для контроля хода и качества работ. Вот уже вырван кран в туалете. Не думаю, что это учитель решил побезобразничать в ученическом туалете», — заметил министр.

Михаил Пучков подчеркнул: для того, чтобы сходить в туалет, есть перемена.

«А для того, чтобы ученики спокойно успели сходить туда за время между уроками, туалеты должны быть чистыми и оборудованными согласно СанПиН (например, дверцы обязательны)! Ребенок не должен бояться зайти в школьный туалет! Тогда и на уроке отпрашиваться будут меньше», — выразил уверенность Пучков.

Отметим, что Мизулина регулярно публикует сообщения из разных регионов страны, в которых школьники и родители жалуются на запрет выходить в туалет во время урока.

Ранее «ФедералПресс» приводил мнение Михаила Пучкова о возможном введении в России 12-летнего школьного образования. Советуем прочитать материал «Мозг ребенка может быть не готов»: глава минобра Нижегородской области оценил идею 12-летнего обучения в школе".

