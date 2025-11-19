«Для похода в туалет есть перемена»: министр образования Нижегородской области ответил Мизулиной

Затем он прокомментировал конкретную ситуацию в школе поселка Возрождение (Княгинский район). Глава глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала в своем телеграм-канале сообщение жительницы поселка, которая посетовала на то, что местных учеников с этого года не выпускают в туалет на уроке, а во время перемены учащиеся сидят в классе и им якобы не разрешают выйти в коридор. По словам Михаила Пучкова, как раз 18 ноября во время уроков в этой школе вырвали кран в туалете.