«Будет шумно»: в Омске два дня проходят антитеррористические учения

«В период с 19 по 20 ноября Оперативным Штабом в Омской области организовано проведение командно-штабного антитеррористического учения на территории города Омска и Омского района. В ходе мероприятия будут отрабатываться практические действия по приведению группировки сил и средств в состояние боевой готовности», — сообщают в УФСБ России по Омской области.