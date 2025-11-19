Ричмонд
«Будет шумно»: в Омске два дня проходят антитеррористические учения

В ФСБ просят омичей сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к запланированному мероприятию.

Источник: Комсомольская правда

В период с 19 по 20 ноября на территории города Омска и Омского района проводится антитеррористическое учение. Будет стрельба и люди с оружием — омичей просят не беспокоиться.

«В период с 19 по 20 ноября Оперативным Штабом в Омской области организовано проведение командно-штабного антитеррористического учения на территории города Омска и Омского района. В ходе мероприятия будут отрабатываться практические действия по приведению группировки сил и средств в состояние боевой готовности», — сообщают в УФСБ России по Омской области.

В мероприятиях задействованы подразделения областных УФСБ, УМВД, УФСВНГ, ГУ МЧС, ФСО, Правительства Омской области, Администрации г. Омска и иных ведомств. Омичей и гостей города сотрудники ФСБ убедительно просят сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к запланированному мероприятию.