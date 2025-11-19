Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минута в смертельных объятиях: гид едва не стал добычей огромной змеи на глазах туристов

Vice: Шестиметровый питон утащил гида из лодки с туристами в Индонезии.

Источник: Комсомольская правда

На индонезийском острове Борнео гида едва не убил огромный питон прямо на глазах у туристов. Мужчина попытался схватить змею, но та резко сбросила его в воду и начала душить. Об этом пишет Vice.

Случай произошел во время экскурсии по реке Себангау. Гид с опытом обращения со змеями решил продемонстрировать свои навыки, наклонившись из лодки и схватив питона за голову. Однако рептилия оказалась сильнее и резким движением стащила его в реку.

Под водой змея обвилась вокруг тела мужчины. На помощь гиду сразу же бросились его помощники, которые были в лодке. Они спрыгнули в воду и схватили питона, один за голову, а другой за хвост.

Благодаря слаженным действиям коллег, гид сумел освободиться из смертельных объятий примерно через минуту. Он смог выбраться на берег. Позднее этого питона удалось поймать, после чего его сфотографировали и отпустили на волю.

Ранее в Таиланде произошел трагический случай с участием питона. В городе Паттайя трехметровая змея проглотила домашнюю кошку, что привело к гибели самой рептилии. Спасатели, забравшие практически неподвижную змею с раздувшимся брюхом, доставили ее к ветеринарам. Специалисты предположили, что питон не смог переварить добычу, которая оказалась для него слишком крупной.