В Екатеринбурге эвакуировали один из крупнейших ТЦ. Видео

В Екатеринбурге утром 19 ноября эвакуировали посетителей и работников торгового центра «Радуга Парк». Люди находятся снаружи до выяснения обстоятельств, рассказал очевидец.

В здании ТЦ проводят учения.

«Из ТЦ “Радуга Парк” людей эвакуировали», — передает слова собеседника telegram-канал «Злой Екатеринбург». Об эвакуации сообщили по громкоговорителю.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Там пояснили, что в торговом центре проводят учения по отработке эвакуации.