В МВД рассказали, как отличить от настоящих поддельные документы мошенников

В УБК МВД России показали очередные «официальные документы» якобы от Федеральной службы безопасности и Роскомнадзора. Подчеркивается, что в них содержатся характерные для подделок грубые формальные, юридические и стилистические ошибки. Так, указаны неверные наименования документов, фальшивые реквизиты. Кроме того, нарушено официальное делопроизводство.