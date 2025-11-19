Ричмонд
В МВД рассказали, как отличить от настоящих поддельные документы мошенников

В УБК МВД России сообщили, что аферисты рассылают фальшивые документы от имени ФСБ и Роскомнадзора.

Источник: Аргументы и факты

В полиции рассказали, как отличить поддельные документы, которые присылают мошенники, представляясь официальными органами.

В УБК МВД России показали очередные «официальные документы» якобы от Федеральной службы безопасности и Роскомнадзора. Подчеркивается, что в них содержатся характерные для подделок грубые формальные, юридические и стилистические ошибки. Так, указаны неверные наименования документов, фальшивые реквизиты. Кроме того, нарушено официальное делопроизводство.

Мошенники используют для усыпления бдительности официальные эмблемы и шапки документа. Кроме того, они применяют методы давления: пугают штрафами, проверками, уголовной ответственностью и требуют немедленно действовать (установить ПО, позвонить, передать данные).

Кроме того, в псевдодокументах не указаны контактные данные (полное наименование должности, контактные телефоны исполнителей).

При получении подобных документов следует их сохранить и обратиться в правоохранительные органы.

