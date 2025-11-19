В Челябинске объявили войну любителям парковаться на газонах

Обнаружив самовольщиков, мобильный комплекс формирует карточку правонарушения и передает информацию в административную комиссию города, которая принимает решение о вынесении штрафа. Для физических лиц его сумма колеблется от одной до пяти тысяч рублей, для юридических — от 50 до 200 тысяч. Повторный проступок в течение года сулит еще большие потери. Поэтому выход на трассы машин с надписью «Мобильный контроль. Администрация Челябинска» обещает заметные финансовые неприятности тем, кто живет по принципу «паркуюсь где хочу».
За первую неделю зафиксировано более сотни противоправных деяний на семи маршрутах. Однако география патрулирования вскоре расширится. По словам градоначальника Алексея Лошкина, будут организованы дополнительные выезды в вечерние и утренние часы.
Пока система видит лишь транспорт, заезжающий за границу бордюров, однако ее функциональность планируется расширить — настроить видеофиксацию на обнаружение авто, блокирующих подъезды к контейнерным площадкам, а также несанкционированных свалок, варварских граффити и даже наледи на кровле зданий.
Кстати, челябинцев призывают передавать в управление благоустройства через мессенджеры и чаты адреса, где некоторые граждане пекутся исключительно о собственном благе. Но в этом случае реакция в силу технических обстоятельств может запоздать. Патруль способен стать альтернативой, оперативно пресекающей автохамство.
К подобным выводам подталкивает и ситуация, сложившаяся в крупных городах, в которых железные кони больше похожи на дикие табуны, вытаптывающие территорию, предназначенную совсем не для них. Увещевания и призывы к сознательности заметного эффекта не дают, поэтому наказание рублем — действенный инструмент обуздания возмутителей спокойствия.