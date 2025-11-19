В Челябинске объявили войну любителям парковаться на газонах

Обнаружив самовольщиков, мобильный комплекс формирует карточку правонарушения и передает информацию в административную комиссию города, которая принимает решение о вынесении штрафа. Для физических лиц его сумма колеблется от одной до пяти тысяч рублей, для юридических — от 50 до 200 тысяч. Повторный проступок в течение года сулит еще большие потери. Поэтому выход на трассы машин с надписью «Мобильный контроль. Администрация Челябинска» обещает заметные финансовые неприятности тем, кто живет по принципу «паркуюсь где хочу».