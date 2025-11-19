Ричмонд
+10°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Всем российским пенсионерам автоматом выдали электронные удостоверения на Госуслугах

Все российские пенсионеры автоматически получили электронные пенсионные удостоверения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Социальный фонд России.

Источник: Life.ru

Документ с QR-кодом доступен в личном кабинете на портале Госуслуг. Для тех, кто предпочитает физический носитель, сохраняется возможность получить пластиковое удостоверение в отделениях СФР или МФЦ. Важно, что ранее выданные бумажные и пластиковые удостоверения продолжают действовать.

Как уточнили в фонде, пенсионерам не требуется подавать заявления — электронное удостоверение автоматически появилось у всех получателей пенсий. Для новых пенсионеров QR-код формируется в течение 10 дней после назначения выплаты.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Госдуме предложили расширить периоды выслуги, которые учитываются при выходе на досрочную пенсию. Речь идёт о возможности выйти на пенсию на два года раньше, если рабочий стаж составляет 42 года для мужчин и 37 лет для женщин.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.