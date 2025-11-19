Всем российским пенсионерам автоматом выдали электронные удостоверения на Госуслугах

Ранее Life.ru рассказывал, что в Госдуме предложили расширить периоды выслуги, которые учитываются при выходе на досрочную пенсию. Речь идёт о возможности выйти на пенсию на два года раньше, если рабочий стаж составляет 42 года для мужчин и 37 лет для женщин.