Москвичам рассказали о погоде в среду

«В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится погожим, но холодным гребнем антициклона. В Москве и по области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный два — семь метров в секунду. Температура воздуха ноль — плюс три», — рассказал Тишковец.