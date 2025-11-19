Ричмонд
Москвичам рассказали о погоде в среду

Переменная облачность, без осадков и до +3 ожидаются в Москве в среду.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс трех градусов ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится погожим, но холодным гребнем антициклона. В Москве и по области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный два — семь метров в секунду. Температура воздуха ноль — плюс три», — рассказал Тишковец.

Он отметил, что показания барометров будут расти и составят 749 миллиметров ртутного столба.

«В четверг столько же и без осадков. В конце недели погода вновь испортится, а с воскресенья и особенно с понедельника начнет восстанавливаться растаявший снежный покров», — добавил синоптик.