Штаб-квартира ВОЗ пустеет: проблемы с деньгами вынуждают организацию уволить почти четверть сотрудников

Генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус признал, что этот год стал одним из самых сложных в истории ВОЗ. Он заявил персоналу, что организации пришлось пройти через болезненный, но необходимый процесс реорганизации и расстановки приоритетов. По его словам, этот процесс сейчас близится к завершению.