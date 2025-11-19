Штаб-квартира ВОЗ пустеет: проблемы с деньгами вынуждают организацию уволить почти четверть сотрудников

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует сократить почти четверть своего штата сотрудников к середине 2026 года. Такие масштабные изменения связаны с реформами, вызванными прекращением финансирования со стороны Соединенных Штатов, которые были крупнейшим донором агентства. Об этом сообщает The Guardian.
По данным внутренней презентации ВОЗ, общее число сокращенных должностей составит 2371. Это произойдет не только за счет увольнений, но и в результате естественного убытия сотрудников, уходящих на пенсию или покидающих организацию по другим причинам. Представитель ВОЗ подтвердил, что общая численность штата уменьшится на 22%.
Генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус признал, что этот год стал одним из самых сложных в истории ВОЗ. Он заявил персоналу, что организации пришлось пройти через болезненный, но необходимый процесс реорганизации и расстановки приоритетов. По его словам, этот процесс сейчас близится к завершению.
Финансовые проблемы усугубляются образовавшейся дырой в бюджете на 2026−2027 годы. Ее размер составляет 1,06 миллиарда долларов, что равно почти четверти всех необходимых средств. При этом в мае прогнозируемый дефицит был еще больше и достигал 1,7 миллиарда долларов.
Ранее KP.RU писал, что ВОЗ ещё в сентябре столкнулась финансовыми проблемами. Руководству пришлось пойти на сокращение персонала, а попали под него даже самые талантливые кадры.