Мария Багреева: оборот производителей текстиля и одежды вырос на 35% за год

По итогам трех кварталов 2025 года выручка московских производителей одежды и текстильных изделий составила 226,7 млрд рублей, превысив показатель трех кварталов предыдущего года на 35,2 процента в сопоставимых ценах, рассказала заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
По словам Багреевой, на московских производителей одежды и текстиля приходится 4% оборота обрабатывающих производств столицы (без учета нефтегазового сектора), а также почти 23% оборота отрасли по стране.
«Московские производители одежды и текстиля развивают бизнес, модернизируют производство и совершенствуют технологии. Это позволяет им расширять ассортимент, увеличивать объемы выпуска продукции и поставлять товары высокого качества на столичный рынок и в другие регионы страны», — подчеркнула Багреева.
Около 187,3 млрд рублей составила выручка производителей одежды, за год она выросла на 44%. Компани, выпускающие текстильные изделия, заработали 39,4 млрд рублей, рост составил 4%.
Драйвером текстильной промышленности и производства одежды являются малые предприятия — за год их выручка выросла на 60%, в то время как рост оборота крупных и средних предприятий составил 13,5%. Объем выручки малых предприятий 125,3 млрд рублей, а крупных и средних — 101,4 млрд рублей, при этом доля малого бизнеса постепенно растет.