Мария Багреева: оборот производителей текстиля и одежды вырос на 35% за год

Драйвером текстильной промышленности и производства одежды являются малые предприятия — за год их выручка выросла на 60%, в то время как рост оборота крупных и средних предприятий составил 13,5%. Объем выручки малых предприятий 125,3 млрд рублей, а крупных и средних — 101,4 млрд рублей, при этом доля малого бизнеса постепенно растет.