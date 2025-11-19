Как Лидия Худякова создала в Екатеринбурге Литературный квартал

За основу проекта взяли домашний театр графа Шереметева: небольшое, изящное, уютное здание с огромным окном в фойе и залом всего на 156 мест. Я помню, как вместе с Вячеславом Ивановичем Анисимовым, замечательным театральным режиссером и педагогом, они водили меня по грязному пустырю с контурами фундамента и рассказывали о своей мечте: здесь будет сцена, здесь — зал с уникальной акустикой («в театре должен быть слышен шепот души»), а прямо из зала — выход во двор, где мы посадим вишневый сад. Фундамент заложили в 1986-м… и все остановилось, деньги обесценились. А потом грянули девяностые.