Как Лидия Худякова создала в Екатеринбурге Литературный квартал

По биографии Лидии Александровны вполне могли снять фильм. Она родилась 21 мая 1926 года в селе Казанском недалеко от Ишима в семье потомственных педагогов. После окончания института работала учителем. В 1954-м переехала в Свердловск и стала инструктором в Чкаловском райкоме КПСС, а в 1972-м — заведующей отделом культуры Свердловского обкома КПСС. При ее активном участии в городе открылись Театральный институт, Дом кино и Дом актера, реальную поддержку получали творческие коллективы, талантливые художники, писатели и актеры.
В 1984 году Лидию Александровну отправили в отставку, назначив директором Музея писателей Урала. Отставку не назовешь почетной — четыре музейных домика, связанных с именами Мамина-Сибиряка и Решетникова, пребывали в аварийном состоянии на заросшем лопухами пустыре в самом центре города. Новый руководитель захотела создать в этом месте целый комплекс с музеями, парком, летней эстрадой. Наступила перестройка, а с ней — безденежье. Волшебной палочки у директора тоже не было, но были цель и связи.
И работа закипела: что-то сносили, расселяли жильцов, переносили деревянные строения, на объекте по личной договоренности директора «общественно полезно» трудились мелкие хулиганы, арестованные на 15 суток, а чиновники всех рангов оказывали посильную помощь — Худякова обладала неиссякаемой энергией. Старинные гранитные плиты для мощения тротуара собирали со всего города. Так вопреки всему и практически волей одного человека родился красивейший уголок Екатеринбурга, который сразу нарекли Литературным кварталом.
А у Лидии Александровны возникла еще одна идея — профессиональный антрепризный театр в составе музейного комплекса, на тот момент второй в России после Эрмитажа.
За основу проекта взяли домашний театр графа Шереметева: небольшое, изящное, уютное здание с огромным окном в фойе и залом всего на 156 мест. Я помню, как вместе с Вячеславом Ивановичем Анисимовым, замечательным театральным режиссером и педагогом, они водили меня по грязному пустырю с контурами фундамента и рассказывали о своей мечте: здесь будет сцена, здесь — зал с уникальной акустикой («в театре должен быть слышен шепот души»), а прямо из зала — выход во двор, где мы посадим вишневый сад. Фундамент заложили в 1986-м… и все остановилось, деньги обесценились. А потом грянули девяностые.
— Денег не было вообще, — вспоминает член Совета Федерации, тогдашний мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. — Транспорт мог встать, водоснабжение оказалось под угрозой. Но Лидия Александровна умела убеждать.
— Люди работали безвозмездно. Архитектор Анатолий Пташник разработал проект здания, инженеры «Гипротранса» — чертежи интерьеров. Металлоконструкции смонтировали бесплатно, кирпичную кладку выложили за копейки, — рассказывала Лидия Александровна на недавнем юбилее Камерного театра.
Его открыли 12 лет спустя, в 1998 году. И вишневый сад, разумеется, вскоре посадили, кто бы сомневался.
— Я люблю этот театр, потому что в нем всегда тепло, — говорит главный режиссер Ирбитского драматического театра Александр Фукалов. — Он строился из любви. Она во всем — в архитектуре, подборе актеров, во взаимоотношениях со зрителями. Атмосфера, созданная Лидией Александровной, осталась, она живет в этих стенах.
Со временем на одном из зданий наверняка появится мемориальная табличка с именем Лидии Александровны Худяковой. И будет долго-долго жить прекрасный Литературный квартал, работать с аншлагами Камерный театр, по весне — зацветут вишни как послание из девяностых, подарок людей, которые, подобно атлантам, удержали на своих плечах культурный небосклон Свердловска-Екатеринбурга.