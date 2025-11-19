Ричмонд
Боец ВС РФ спас товарищей, сбив рюкзаком залетевший в окоп дрон ВСУ

Российский боец, находясь в окопе, сбил дрон с помощью рюкзака и спас свою жизнь и жизнь нескольких товарищей. Об этом рассказал старший стрелок группы войск «Восток» с позывным Космик.

— Мы сидели в окопе, и к нам залетел FPV (ударный дрон — прим. «ВМ»). Мой товарищ, недолго думая, просто схватил рюкзак и бросил в него (…) Дрон запутался в рюкзаке — тем самым он спас нам жизнь. Если бы не это, я бы сейчас тут, наверное, не стоял, — поделился солдат.

Космик в разговоре с РИА Новости добавил, что расстояние между дронов и бойцом было менее метра.

Всевозможные истории о героизме и быте солдат в зоне специальной военной операции появляются постоянно. Например, в июле российский боец из Башкирии и его отец спасли жизнь друг другу, вместе выполняя боевую задачу. Сержант с позывным Шеф ушел на фронт в сентябре 2022 года, а в декабре 2023-го к нему присоединился отец с позывным Инзер.

Еще один интересный случай произошел уже осенью. Бывшая жена российского бойца передавала ему письма через командира, пока он в течение месяца в одиночку удерживал опорный пункт. Вернувшись, военнослужащий снова сделал предложение своей избраннице.