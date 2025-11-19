Американка убила бывшего мужа, отрезала ему голову и вышла замуж за его сына

Суд присяжных признал американку Девин Майклс виновной в убийстве экс-супруга, риелтора Джонатана Уиллетта. Об этом пишет The New York Post.
Пара поженилась в 2012 году, однако спустя шесть лет развелась. Позже Майклс вышла замуж на сына Уиллетта. В августе 2023 года мать Джонатана обнаружила его расчлененное тело, завернутое в одеяла и обработанное химикатами.
В ходе допроса Майклс призналась, что ударила бывшего супруга подсвечником, пока делала ему массаж. Позже она отрезала ему голову и выбросила ее в мусорный бак.
Орудие убийства так и не нашли, а адвокат Девин утверждал, что она бы попросту не смогла обезглавить мужчину такой комплекции. Тем не менее, Майклс пошла на сделку со следствием и признала вину в обмен на УДО, утверждается в публикации.
Недавно Верховный суд штата Теннесси, США, назначил дату казни для 48-летней Кристы Пайк, которая в 1995 году в возрасте 18 лет вместе со своим бойфрендом убила 18-летнюю сокурсницу Коллин Слеммер.
14 сентября в американском штате Нью-Джерси мужчина также убил своего приятеля, а затем вынудил жену и сына расчленить тело погибшего с помощью бензопилы. Преступник предпринял попытку скрыться на территории Канады.