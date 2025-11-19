Ричмонд
Путин отметил роль вузов в развитии России

Путин: будем и впредь повышать роль вузов в развитии России и регионов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении преподавателям высшей школы отметил, что роль вузов в развитии страны и регионов, в укреплении интеллектуального и кадрового потенциала России будет повышаться.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Подчеркну, мы и впредь будем повышать роль университетов, вузов в развитии страны и наших регионов, в укреплении интеллектуального, технологического, культурного, кадрового потенциала России. Уделять приоритетное внимание совершенствованию, обновлению образовательной инфраструктуры», — говорится в поздравлении.

Президент назвал важным, чтобы выпускники получали не только специальные знания и практические навыки, но и серьёзную фундаментальную подготовку в естественнонаучных, гуманитарных, других дисциплинах.

«Благодарю вас за неустанный подвижнический труд, за приумножение лучших традиций отечественной высшей школы. Желаю дальнейших успехов и всего самого доброго», — добавил Путин.