На аукционе картину продали за рекордные 236 миллионов долларов: чье полотно оценили в огромную сумму

Ранее во Франции на аукционе Drouot была продана ранее неизвестная публике картина Пабло Пикассо. Полотно под названием «Бюст женщины в цветочной шляпе» ушло за 32 миллиона евро. Картина была написана Пикассо еще в 1943 году. Однако с 1944 года она хранилась в частной коллекции и не выставлялась для широкого зрителя.