На аукционе картину продали за рекордные 236 миллионов долларов: чье полотно оценили в огромную сумму

На торгах аукционного дома Sotheby’s в Нью-Йорке был установлен новый рекорд стоимости для произведений современного искусства. Картина Густава Климта «Портрет Элизабет Ледерер» ушла с молотка за 236,4 миллиона долларов, согласно данным пресс-службы аукциона.
Эта сумма стала самой высокой в истории для данного рыночного сегмента. Таким образом, работа Климта подтвердила свой статус исключительного культурного достояния.
«Портрет Элизабет Ледерер» Википедия.
На полотне изображена Элизабет Ледерер, происходившая из семьи богатых покровителей искусства. Художник изобразил ее в нарядном платье, декорированном своими фирменными орнаментами.
Ранее во Франции на аукционе Drouot была продана ранее неизвестная публике картина Пабло Пикассо. Полотно под названием «Бюст женщины в цветочной шляпе» ушло за 32 миллиона евро. Картина была написана Пикассо еще в 1943 году. Однако с 1944 года она хранилась в частной коллекции и не выставлялась для широкого зрителя.